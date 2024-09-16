Умерла самая старая кошка в мире. Ей было 33 года

В Великобритании в возрасте 33 лет умерла кошка Рози. Об этом сообщает The Sun.
«Мне ее так не хватает. Ей было не очень хорошо, и однажды она просто вошла в прихожую дома, легла и скончалась. Но с ней связано много хороших воспоминаний, и я рада, что мы провели время вместе», — отметила 73-летняя хозяйка кошки Лила Бриссетт.
Рози любила поесть и поспать, и ее часто можно было увидеть дремлющей в окне дома Лилы. Умерла она в возрасте, эквивалентном 152 человеческим годам.
Пушистая черепаховая кошка родилась 1 июня 1991 года и была неофициальным обладателем титула самой старой кошки в мире. В 2023 году представители Книги рекордов Гиннесса предложили Лиле подать заявку, чтобы присвоить кошке официальный титул, но женщина отказалась.
Сейчас официально самой старой кошкой считается Флосси из Великобритании. Скоро ей исполнится 29 лет.
В течение своей жизни Флосси жила с разными хозяевами. Ее нынешняя владелица Вики утверждает, что кошка по сей день крайне любопытна и быстро адаптируется к новым условиям, несмотря на проблемы со слухом и зрением.