Умерла самая старая кошка в мире. Ей было 33 года

«Мне ее так не хватает. Ей было не очень хорошо, и однажды она просто вошла в прихожую дома, легла и скончалась. Но с ней связано много хороших воспоминаний, и я рада, что мы провели время вместе», — отметила 73-летняя хозяйка кошки Лила Бриссетт.