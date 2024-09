Тито Джексон был третьим из девяти детей семьи Джексон. В группе The Jackson 5 он пел на бэк-вокале и играл на бас-гитаре. Коллектив, куда входили братья Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл, стал первым, чьи дебютные четыре сингла («I Want You Back», «ABC», «The Love You Save» и «I’ll Be There») возглавили вершину американского чарта. Среди их более позних хитов — «Mama’s Pearl», «Never Can Say Goodbye» и «Dancing Machine». В 1997 году The Jackson 5 включили в Зал славы рок-н-ролла.