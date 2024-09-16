В возрасте 70 лет умер Тито Джексон — старший брат Майкла Джексона и участник группы The Jackson 5. Об этом сыновья артиста написали в инстаграме*

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше нет с нами. Мы потрясены, опечалены и убиты горем. Наш отец был невероятным человеком, который заботился о благополучии каждого», — сказали они.