В возрасте 70 лет умер Тито Джексон — старший брат Майкла Джексона и участник группы The Jackson 5. Об этом сыновья артиста написали в инстаграме*
«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше нет с нами. Мы потрясены, опечалены и убиты горем. Наш отец был невероятным человеком, который заботился о благополучии каждого», — сказали они.
Причину смерти близкие музыканта не уточнили. Entertainment Tonight со ссылкой на бывшего менеджера и давнего друга семьи Джексон Стива Мэннинга заявил, что у исполнителя случился сердечный приступ по пути из штата Нью-Мексико в Оклахому.
Тито Джексон был третьим из девяти детей семьи Джексон. В группе The Jackson 5 он пел на бэк-вокале и играл на бас-гитаре. Коллектив, куда входили братья Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл, стал первым, чьи дебютные четыре сингла («I Want You Back», «ABC», «The Love You Save» и «I’ll Be There») возглавили вершину американского чарта. Среди их более позних хитов — «Mama’s Pearl», «Never Can Say Goodbye» и «Dancing Machine». В 1997 году The Jackson 5 включили в Зал славы рок-н-ролла.
Основные годы деятельности The Jackson 5 пришлись на 1963–1989 годы. В 2012-м коллектив воссоединился. В 2020-м состав покинул Джермейн, на место которого в 2023-м пришел сын Тито Тэрилл. Незадолго до смерти Тито Джексон дал несколько концертов с братьями Джеки и Марлоном в составе группы The Jacksons в Шотландии, Калифорнии и Англии.
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