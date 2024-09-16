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В челябинской школе ученик напал с молотком на учащихся и педагогов. Есть пострадавшие

Сегодня в 10:07
Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

В школе № 68 в Челябинске ученик напал с молотком на других учащихся и педагогов, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Есть пострадавшие, они госпитализированы.

По словам детской омбудсвумен региона Евгении Майоровой, предварительно, пострадали четыре человека. Baza пишет, что среди пострадавших — одна учительница и трое учеников (две девочки и мальчик).

13-летняя ученица находится в реанимации, у нее серьезная черепно-мозговая травма, ее состояние оценивают как критическое, сообщает источник «112». В Минздраве Челябинской области сказали, что состояние всех пострадавших стабильное.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — сказал Текслер.

Нападавший задержан. Baza и Shot пишут, что ему 13 лет, 76.ru — что, по предварительным данным, напавшему 16. С ним работают следователи.

Источник 74.ru в правоохранительных органах сообщил, что у подростка помимо молотка были нож и пневматический пистолет.

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