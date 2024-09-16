ФБР расследует новую попытку покушения на Дональда Трампа

Дональд Трамп стал жертвой покушения в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в нескольких лунках от места, где играл Трамп. Сотрудники спецслужбы заметили дуло штурмовой винтовки типа АК-47, торчащее из кустов вокруг поля, после чего один из агентов открыл стрельбу.
Мужчина, сидевший в кустах, смог скрыться на внедорожнике, оставив оружие вместе с двумя рюкзаками, оптическим прицелом и камерой GoPro. Позже полиция задержала подозреваемого — 58-летнего Райана Рута. По данным AP, в 2020-м мужчина опубликовал в социальных сетях пост в поддержку переизбрания Трампа, но в последние годы его посты выражали поддержку Байдену и Харрис.
Утверждается, что он также пытался завербовать афганских солдат, бежавших от талибов*, для участия в боевых действиях на территории Украины. Он также провел в этой стране несколько месяцев.
Джо Байден и Камала Харрис осудили политическое насилие. Харрис добавила, что она «глубоко встревожена» событиями этого дня и что «мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к новому насилию».
Байден заявил, что поручил своей команде обеспечить Секретную службу «всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для обеспечения безопасности бывшего президента».
Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы и правоохранительных органов за то, что они обеспечили его безопасность. Экс-президент назвал их «храбрыми и преданными патриотами» и добавил, что это был «безусловно, интересный день».
Сейчас Трамп здоров и находится в безопасности. Сотрудники ФБР приступили к расследованию.
* «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.