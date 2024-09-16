ФБР расследует новую попытку покушения на Дональда Трампа

Дональд Трамп стал жертвой покушения в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в нескольких лунках от места, где играл Трамп. Сотрудники спецслужбы заметили дуло штурмовой винтовки типа АК-47, торчащее из кустов вокруг поля, после чего один из агентов открыл стрельбу.

Мужчина, сидевший в кустах, смог скрыться на внедорожнике, оставив оружие вместе с двумя рюкзаками, оптическим прицелом и камерой GoPro. Позже полиция задержала подозреваемого — 58-летнего Райана Рута. По данным AP, в 2020-м мужчина опубликовал в социальных сетях пост в поддержку переизбрания Трампа, но в последние годы его посты выражали поддержку Байдену и Харрис.