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ФБР расследует новую попытку покушения на Дональда Трампа

Сегодня в 10:24
Фото: Gage Skidmore/Flickr

Дональд Трамп стал жертвой покушения в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в нескольких лунках от места, где играл Трамп. Сотрудники спецслужбы заметили дуло штурмовой винтовки типа АК-47, торчащее из кустов вокруг поля, после чего один из агентов открыл стрельбу.

Мужчина, сидевший в кустах, смог скрыться на внедорожнике, оставив оружие вместе с двумя рюкзаками, оптическим прицелом и камерой GoPro. Позже полиция задержала подозреваемого — 58-летнего Райана Рута. По данным AP, в 2020-м мужчина опубликовал в социальных сетях пост в поддержку переизбрания Трампа, но в последние годы его посты выражали поддержку Байдену и Харрис.

Утверждается, что он также пытался завербовать афганских солдат, бежавших от талибов*, для участия в боевых действиях на территории Украины. Он также провел в этой стране несколько месяцев.

Джо Байден и Камала Харрис осудили политическое насилие. Харрис добавила, что она «глубоко встревожена» событиями этого дня и что «мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к новому насилию».

Байден заявил, что поручил своей команде обеспечить Секретную службу «всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для обеспечения безопасности бывшего президента».

Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы и правоохранительных органов за то, что они обеспечили его безопасность. Экс-президент назвал их «храбрыми и преданными патриотами» и добавил, что это был «безусловно, интересный день».

Сейчас Трамп здоров и находится в безопасности. Сотрудники ФБР приступили к расследованию.

* «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.

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