«Сегун», «Медведь» и «Олененок»: победители «Эмми-2024»

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения «Эмми-2024». Ведущими вечера были отец и сын Юджин Леви и Дэн Леви из «Шиттс Крик».
Триумфатором премии стал сериал о феодальной Японии XVII века «Сегун». Он получил 18 наград, в том числе за лучший драматический сериал. Следом идет «Медведь» с 11 трофеями.
Список победителей «Эмми-2024» в основных категориях
• Лучший драматический сериал — «Сегун»
• Лучший комедийный сериал — «Хитрости»
• Лучший мини-сериал или антология — «Олененок»
• Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сегун»)
• Лучшая актриса в драматическом сериале — Анна Саваи («Сегун»)
• Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап («Утреннее шоу»)
• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Элизабет Дебики («Корона»)
• Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
• Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»)
• Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бахрах («Медведь»)
• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Лайза Колон-Зайяс («Медведь»)
• Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Ричард Гадд («Олененок»)
• Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме — Джоди Фостер («Настоящий детектив»)
• Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Ламорн Моррис («Фарго»)
• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Джессика Ганнинг («Олененок»)