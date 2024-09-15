Американец всю жизнь копил деньги, чтобы на пенсии жить беззаботно. Но умер и не успел отдохнуть

Американец всю жизнь копил деньги и во многом отказывал себе, чтобы пораньше выйти на пенсию, но умер и не успел насладиться желанным отдыхом. Историей мужчины с Bussiness Insider поделилась его дочь Ребекка Сандерлин.

Мужчина почти всю жизнь работал на одной и той же фабрике по производству колбасы: в 15 лет он устроился дворником, а к 30-ти годам стал операционным менеджером. После того, как предприятие закрылось, он переехал в другой город и устроился на такую же должность.

По воспоминаниям дочери, в гипермаркетах отец уговаривал детей есть бесплатные образцы продуктов, а развлекал их поездками в лифтах, кормлением уток в парке или походом на бесплатные концерты и авиашоу. Мужчина изучал цену каждого товара и всегда покупал продукты под брендом магазина.

Мужчина никогда не покупал новые автомобили — только подержанные. Однажды потолок в его машине сильно провис и перекрыл зеркало заднего вида, поэтому он воткнул в него десятки разноцветных прищепок, чтобы не тратиться на ремонт, вспомнила Сандерлин. Он мог позволить себе новое авто, но мечтал накопить побольше денег и рано уйти на пенсию.

«Он очень ждал того часа, когда трудовая жизнь подойдет к концу. Для него работа была чем‑то, чем ты занимаешься, пока не сможешь позволить себе уйти и начать жить. Каждая зарплата приближала его к этой цели», — написала Сандерлин.

В 45 лет мужчину уволили, что не входило в его планы, поэтому он искал подработки, но нигде не задерживался. К 50 годам он решил, что пришло время для отдыха, но чем занять это время, он придумать не мог, и оно уходило впустую. Каждый месяц он тратил около 900 долларов на еду, жилье, коммунальные услуги и транспорт. Пенсионер боялся, что его деньги быстро закончатся, поэтому не покупал новой одежды и не ходил в рестораны со своими взрослыми детьми, которые были готовы оплатить за него счет.

Мужчина отказался от медицинской страховки, которая стоила бы ему более чем 1200 долларов в месяц. Он рассчитывал, что с его здоровьем ничего не случится, пока ему не исполнится 65 лет и он не станет участником государственной программы, покрывающей медицинские расходы. Однако после резкого набора веса и боли в горле он поддался на уговоры детей сходить к знакомого врачу и узнал, что у него рак пищевода четвертой стадии. Через шесть месяцев мужчина умер, оставив каждому из своих детей по 10 тыс. долларов.

«Он хотел, чтобы мы пошли по магазинам и купили себе что‑нибудь дорогое, чего он сам никогда не делал. Он пошутил, что уже накопил деньги, и теперь наша очередь их потратить. <…> У него уже не было сил, чтобы ходить с нами по магазинам, но каждый из нас хвастался ему своими покупками», — вспомнила его дочь.