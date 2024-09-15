«Где наши деньги?» признали лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров

Комедия «Где наши деньги?» от «Кинопоиска» признана лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Смотр проходил на курорте «Роза Хутор», где стриминги представили свои главные сериальные и кинопремьеры будущего сезона.
Победителем в номинации «Герой „Нового сезона“» стал Евгений Цыганов за роль в сериале «Первый номер» от Kion, а в той же женской номинации — Саша Бортич за роль в «Между нами химия» от Wink.
«Открытием „Нового сезона“» стала режиссер Карина Чувикова за сериал «Между нами химия», а победителем в номинации «Самый ожидаемый сериал» стал «Аутсорс» от Okko. Специальным призом фестиваля за прорыв в индустрии отмечен сериал «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова от Start.
В завершение церемонии награждения Попечительский совет «Нового сезона» объявил о проекте, который вместе создадут стриминги-участники фестиваля для открытия смотра в следующем году. Это будет документальный проект «Брат навсегда», приуроченный к 25-летию картины Алексея Балабанова «Брат-2».