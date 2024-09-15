Трамп признался, что ненавидит Тейлор Свифт. Недавно певица поддержала его соперницу Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп признался, что ненавидит Тейлор Свифт. Это случилось после того, как суперзвезда поддержала его соперницу на президентских выборах, вице-президентку Камалу Харрис.
«Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Это все, что заявил республиканец, прибегнув к заглавным буквам.
11 сентября Свифт поддержала Харрис на выборах президента США. Она написала, что демократка «борется за права и дела, которые, как она считает, нуждаются в заступнике, который бы их отстаивал». «Считаю ее уверенным в себе, талантливым лидером и верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос», 0 заявила певица.
В своем посте Свифт также раскритиковала Трампа за использование сгенерированным ИИ изображений, на которых фанаты певицы якобы поддерживают его кандидатуру.
Трамп уже реагировал на это заявление. Он сказал, что никогда не был фанатом Свифт, и предположил, что она «поплатиться за это на рынке».