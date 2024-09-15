Трамп признался, что ненавидит Тейлор Свифт. Недавно певица поддержала его соперницу Харрис

11 сентября Свифт поддержала Харрис на выборах президента США. Она написала, что демократка «борется за права и дела, которые, как она считает, нуждаются в заступнике, который бы их отстаивал». «Считаю ее уверенным в себе, талантливым лидером и верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос», 0 заявила певица.