Цены на аренду квартир выросли на 6–7%

К августу средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир в РФ выросли на 7% и 6%. За однушку на месяц арендодатели в среднем просят 33,6 тыс. рублей месяц, а за двушку — 49,4 тыс., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика».
Цены на аренду анализировали в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях. По данным «Яндекс Недвижимости», за последний месяц квартиры для аренды заметнее всего подорожали в Красноярске — на 19,6%, до 27,7 тыс. рублей в месяц. В Казани, согласно агентству недвижимости «Этажи», к августу однушки выросли в цене на 7,4%, до 36,6 тыс. рублей в месяц.
В Петербурге однокомнатные квартиры сейчас сдаются в среднем за 46,9 тыс. рублей в месяц, в Москве — за 72,3 тыс., отметили в «ЦИАН.Аналитике». К августу показатели выросли на 3% и 6% соответственно.
Однокомнатные квартиры в массовом сегменте в Москве, по словам заместителя директора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксаны Поляковой, сейчас сдаются за 50–65 тыс. рублей в месяц.
В 2023 году аренда однокомнатной квартиры в Москве подорожала на 31% — с 43,1 тыс. до 56,4 тыс. рублей. В границах старой Москвы самые высокие цены на однушки ожидаемо оказались в ЦАО, а самые низкие — на востоке и юго-западе.