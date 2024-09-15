Цены на аренду квартир выросли на 6–7%

К августу средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир в РФ выросли на 7% и 6%. За однушку на месяц арендодатели в среднем просят 33,6 тыс. рублей месяц, а за двушку — 49,4 тыс., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика».

Цены на аренду анализировали в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях. По данным «Яндекс Недвижимости», за последний месяц квартиры для аренды заметнее всего подорожали в Красноярске — на 19,6%, до 27,7 тыс. рублей в месяц. В Казани, согласно агентству недвижимости «Этажи», к августу однушки выросли в цене на 7,4%, до 36,6 тыс. рублей в месяц.