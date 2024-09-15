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Цены на аренду квартир выросли на 6–7%

Сегодня в 16:52
Фото: Mike Kononov/Unsplash

К августу средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир в РФ выросли на 7% и 6%. За однушку на месяц арендодатели в среднем просят 33,6 тыс. рублей месяц, а за двушку — 49,4 тыс., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика».

Цены на аренду анализировали в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях. По данным «Яндекс Недвижимости», за последний месяц квартиры для аренды заметнее всего подорожали в Красноярске — на 19,6%, до 27,7 тыс. рублей в месяц. В Казани, согласно агентству недвижимости «Этажи», к августу однушки выросли в цене на 7,4%, до 36,6 тыс. рублей в месяц.

В Петербурге однокомнатные квартиры сейчас сдаются в среднем за 46,9 тыс. рублей в месяц, в Москве — за 72,3 тыс., отметили в «ЦИАН.Аналитике». К августу показатели выросли на 3% и 6% соответственно.

Однокомнатные квартиры в массовом сегменте в Москве, по словам заместителя директора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксаны Поляковой, сейчас сдаются за 50–65 тыс. рублей в месяц.

В 2023 году аренда однокомнатной квартиры в Москве подорожала на 31% — с 43,1 тыс. до 56,4 тыс. рублей. В границах старой Москвы самые высокие цены на однушки ожидаемо оказались в ЦАО, а самые низкие — на востоке и юго-западе.

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