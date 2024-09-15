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«Я выгляжу как горилла, это мне мешает»: Дейв Баутиста рассказал, зачем решился на потерю веса

Сегодня в 15:55
Фото: Kayla Oaddams/Getty Images

Дэйв Баутиста рассказал, для чего сбросил вес. Актер появился на красной дорожке кинофестиваля в Торонто и удивил гостей своим внешним видом.

Баутиста признался, что его излишне крупное телосложение мешало ему сниматься в кино. К съемкам триллера «Стук в хижине» бывшему рестлеру пришлось набрать значительное количество веса, от которого он и избавился. Перед похудением актер весил около 142 килограммов.

«Я начал худеть, потому что я стал слишком большим для роли. Неудобно быть большим. <…> Чем больше я худел, тем лучше я смотрелся на камере, и тем лучше я смотрелся рядом с другими актерами. Люди говорят: „Боже, какой ты худой“. Я даже видел, что в соцсетях, — беспокоятся о моем здоровье», — рассказал Баутиста.

По словам Баутисты, зрители долги видели его большим, а теперь думают, что он «какой‑то анорексик», хотя он все еще выглядит крупным рядом с другими актерами. «Я выгляжу как горилла, и это мне мешает», — признался он.

Баутиста намерен похудеть еще больше. Это дается непросто: нужны усердные тренировки, поделился он.

Ранее Баутиста говорил, что хочет отойти от ролей в экшн-фильмах. Так, актер отказался от съемок в «Форсаже»: «Я не хочу притворяться, будто мне на самом деле интересно то, чем я не интересуюсь».

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