«Я выгляжу как горилла, это мне мешает»: Дейв Баутиста рассказал, зачем решился на потерю веса

Баутиста признался, что его излишне крупное телосложение мешало ему сниматься в кино. К съемкам триллера «Стук в хижине» бывшему рестлеру пришлось набрать значительное количество веса, от которого он и избавился. Перед похудением актер весил около 142 килограммов.

«Я начал худеть, потому что я стал слишком большим для роли. Неудобно быть большим. <…> Чем больше я худел, тем лучше я смотрелся на камере, и тем лучше я смотрелся рядом с другими актерами. Люди говорят: „Боже, какой ты худой“. Я даже видел, что в соцсетях, — беспокоятся о моем здоровье», — рассказал Баутиста.