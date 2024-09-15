В Ленобласти группа мужчин с бензопилами напала на «Магнит»

В Ленинградской области компания пьяных мужчин устроила резню бензопилами в продуктовом магазине. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 12 сентября в деревне Агалатово во Всеволожском районе четверо неизвестных пришли в «Магнит» и повздорили с персоналом магазина. Сотрудники вызвали на место полицейских, а гости принялись ломать имущество магазина с помощью бензопил, после чего спешно скрылись с места.