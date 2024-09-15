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В Ленобласти группа мужчин с бензопилами напала на «Магнит»

Сегодня в 16:33
Фото: Michael Fenton / Unsplash

В Ленинградской области компания пьяных мужчин устроила резню бензопилами в продуктовом магазине. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 12 сентября в деревне Агалатово во Всеволожском районе четверо неизвестных пришли в «Магнит» и повздорили с персоналом магазина. Сотрудники вызвали на место полицейских, а гости принялись ломать имущество магазина с помощью бензопил, после чего спешно скрылись с места.

Как пишет «Фонтанка», уже через час дебоширов нашли неподалеку в деревянном вагоне-бытовке в состоянии алкогольного опьянения. В итоге в отдел полиции были доставлены трое жителей Выборга 16, 17 и 18 лет, а также 32-летний житель Ставропольского края.

У буянов отобрали две бензопилы, сотрудники супермаркета подсчитывают нанесенный ущерб.

На подростков составили протоколы об административном правонарушении, младшего из них передали родителям. На всех четверых могут завести уголовное дело.

Из других новостей Петербурга, сегодня в Пулково задержали звезду сериалов «Король и Шута» и «Мир! Дружба! Жвачка!» Евгения Ткачука. При осмотре у актера нашли курительную трубку и неустановленное вещество в свертке. Мужчину пока отпустили с административным протоколом, но на него могут завести уголовное дело о контрабанде наркотиков.

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