«Дифференциация деградации»: в РКН признали работу над замедлением YouTube

В Роскомнадзоре признали работу над замедлением YouTube. Об этом говорится в письме, которое получил провайдер и опубликовал «Хабр».

Как пишет издание, один из интернет-провайдеров Ставропольского края обратился в ведомство за разъяснениями о нестабильной работе американского видеохостинга и получил ответ от начальника управления контроля и надзора в сфере связи Максима Прыткина.