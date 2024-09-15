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«Дифференциация деградации»: в РКН признали работу над замедлением YouTube

Сегодня в 16:06
Фото: 2ГИС

В Роскомнадзоре признали работу над замедлением YouTube. Об этом говорится в письме, которое получил провайдер и опубликовал «Хабр».

Как пишет издание, один из интернет-провайдеров Ставропольского края обратился в ведомство за разъяснениями о нестабильной работе американского видеохостинга и получил ответ от начальника управления контроля и надзора в сфере связи Максима Прыткина.

В тексте представитель РКН напомнил, что владеющая сервисом Google два года назад покинула Россию, «предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов в наших сетях связи». «Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса», — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что число блокировок российских каналов на платформе «только растет», а корпорация не отвечает на требования снять ограничения доступа и не платит накопившиеся штрафы.

«Начав с отечественных СМИ, журналистов и общественных деятелей, американская компания стала блокировать видео музыкантов, <…> каналы целиком. <…> Роскомнадзор направил директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке, ответ не получен. Общая сумма штрафов составила более 25 млрд рублей. Эта мера также не оказала воздействия», — посетовал Прыткин.

Технологический гигант многократно нарушал российское законодательство, проявлял «неуважение к нашей стране и гражданам», что стало «основанием для принятия мер в отношении YouTube, подытожил он.

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной», — написал представитель РКН.

«Дифференциация деградации упомянутого сервиса у различных операторов связи обусловлена различными политиками, применяемыми к сервису на сетях подвижной и фиксированной связи», — заключает он.

Замедление ютуба началось в середине июля этого года. В качестве причины «Ростелеком» и РКН называли устаревшие кэш-серверы Google.

В Google отрицали причастность к падению скорости загрузки видеосервиса.

В то же время, депутат Хинштейн называл «деградацию» YouTube «вынужденным шагом, направленным против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

Отсутствие приказа замедлять YouTube от регулятора толкнуло некоторых провайдеров на внедрение в сети средств обхода блокировки. На это РКН ответил угрозой штрафов и лишения лицензий, а также блокировкой сайта расширения «ЮБуст».

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