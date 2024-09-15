Россияне стали чаще оставлять секс-игрушки в качестве залога под кредиты

Сегодня / 10:44
Джеймс МакЭвой мог сыграть молодого Волан-де-Морта и получить «кучу денег», но его отговорил агент
Сегодня / 16:33
В Ленобласти группа мужчин с бензопилами напала на «Магнит»
Сегодня / 16:06
«Дифференциация деградации»: в РКН признали работу над замедлением YouTube
Сегодня / 15:55
«Я выгляжу как горилла, это мне мешает»: Дейв Баутиста рассказал, зачем решился на потерю веса
Обновлено сегодня в 14:55
Звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали по подозрению в перевозке наркотиков
Сегодня / 13:54
В Зимбабве застрелят 200 слонов из‑за засухи
Сегодня / 13:15
Житель Подмосковья вместо игровой приставки от Ozon получил бутылку воды
Сегодня / 11:06
На Камчатке ФСБ проверяет магазин автозапчастей из‑за бланка с именем «Замир Закиев»
Сегодня / 09:46
В РПЦ считают квадробинг «пропагандой возвращения к варварству и дебрям язычества»
Сегодня / 08:22
Больше четверти россиян страдают от ожирения
Вчера / 20:41
ФИДЕ восстановила членство Федерации шахмат России
Вчера / 20:04
Индийский режиссер назвал «Игру в кальмара» плагиатом его фильма и подал в суд на Netflix
Вчера / 19:01
В США нашли новый вид ос, напоминающих Чужого. Они вырываются из брюха живых мух
Вчера / 17:48
На Дне солидарности в борьбе с терроризмом в Нижнем Новгороде воссоздали захват заложников в Беслане
Вчера / 16:39
«Как уничтожить призрака?»: вышел тизер триллера «Мы здесь, чтобы вам помочь»
Вчера / 16:31
В США у роженицы, съевшей салат с маком, забрали младенца из‑за положительного теста на опиаты
Вчера / 16:15
У продюсера «Константина» готов сценарий для сиквела
Вчера / 14:52
Новоизбранного подмосковного мундепа, уроженца Узбекистана, заставили сложить полномочия
Вчера / 13:08
В Госдуме предложили взорвать ядерную бомбу, чтобы напомнить о Чернобыле и Хиросиме
Вчера / 12:34
Дыхание через анус и ракеты c голубями: Шнобелевская премия назвала победителей в 2024 году
Вчера / 11:18
В Хабаровске учителя уволили из‑за танца на каблуках. Школьники вступились его танцем и флешмобом
Вчера / 10:16
Хоакин Феникс отказался от главной роли в «Сплите» за две недели до съемок
Вчера / 09:09
Роланд Эммерих хочет поставить сериал-ремейк по «Лоуренсу Аравийскому»
Вчера / 08:06
«ВКонтакте» убрал поиск видео «для взрослых»
13 сентября / 22:49
Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде
13 сентября / 21:54
«Мы вошли в историю»: Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
13 сентября / 21:29
В Великобритании у министра по борьбе с преступностью украли сумку во время речи о воровстве
13 сентября / 20:52
Глава приморского Минздрава призвал «делать детей» в перерывах между работой
13 сентября / 20:30
Обри Плаза поделилась новыми деталями пережитого в 20 лет инсульта
13 сентября / 20:12
Турист выкинул чипсы в пещеру и создал локальную экологическую катастрофу
13 сентября / 19:24
Москвичек приглашают на анализы для оценки фертильности. Это часть новой городской программы
13 сентября / 19:19
The Cure могут выпустить первый за 16 лет альбом
13 сентября / 18:09
Жуткий трейлер хоррора «Жребий» по роману Стивена Кинга
13 сентября / 17:53
«Царьград» ввел подписку на раздел с пиратскими версиями западных фильмов
13 сентября / 17:48
Сергей Лазарев и Therr Maitz перепели «Олимпиаду-80» к выходу финала «Игр»

Россияне стали чаще оставлять секс-игрушки в качестве залога под кредиты

Сегодня в 14:56
Фото: Nikolay Budishevsky/Flickr

Число секс-игрушек, оставленных россиянами в качестве залогов для кредитования, за последний год выросло на 13%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты за восемь месяцев.

На данный момент в реестре нотариата насчитывается более 7600 товаров из секс-шопов — это на 68% больше, чем пять лет назад. Кредитору в качестве залога можно теоретически передать любое движимое или недвижимое имущество, отмечает газета.

За пять лет сильно выросло число заложенных электросамокатов. Так, в реестре насчитывается 57,6 тыс. записей с ними, а в 2019 году их было всего 13. За год показатель вырос на 80%, отметили нотариусы.

Всего за 2024 год в реестр попали 2,3 млн новых записей, что на 35% больше, чем за первые восемь месяцев 2023-го. Чаще всего россияне берут кредиты под залог транспортных средств, остальные 8,7 млн записей приходится на другое имущество. Например, граждане оставляют в качестве залога скот, драгоценные камни, видеокарты для майнинга криптовалют, брендовые вещи, электронику и сантехнику.

К началу года число россиян с кредитами выросло до 50 млн, а суммарно их задолженность выросла на 6,4 трлн рублей. В это число входят люди с кредитами в банках, микрофинансовых организациях или и там и там одновременно.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами