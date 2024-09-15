Россияне стали чаще оставлять секс-игрушки в качестве залога под кредиты

Число секс-игрушек, оставленных россиянами в качестве залогов для кредитования, за последний год выросло на 13%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты за восемь месяцев.

На данный момент в реестре нотариата насчитывается более 7600 товаров из секс-шопов — это на 68% больше, чем пять лет назад. Кредитору в качестве залога можно теоретически передать любое движимое или недвижимое имущество, отмечает газета.

За пять лет сильно выросло число заложенных электросамокатов. Так, в реестре насчитывается 57,6 тыс. записей с ними, а в 2019 году их было всего 13. За год показатель вырос на 80%, отметили нотариусы.

Всего за 2024 год в реестр попали 2,3 млн новых записей, что на 35% больше, чем за первые восемь месяцев 2023-го. Чаще всего россияне берут кредиты под залог транспортных средств, остальные 8,7 млн записей приходится на другое имущество. Например, граждане оставляют в качестве залога скот, драгоценные камни, видеокарты для майнинга криптовалют, брендовые вещи, электронику и сантехнику.