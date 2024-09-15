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В Зимбабве застрелят 200 слонов из‑за засухи

Сегодня в 13:54
Фото: Tanner Marquis/Unsplash

Власти Зимбабве намерены убить 200 слонов из‑за засухи и возникшей нехватки еды. Об этом заявило Министерство окружающей среды и заповедников, пишет Voice of America.

В последние годы популяция животных значительно выросла, ее численность оценивают в 100 тыс. особей. Зимбабве находится на втором месте в мире по числу этих крупных млекопитающих, больше зверей находятся только в Ботсване. В последний раз массовый убой слонов происходил в стране в 1988 году.

«В Зимбабве живут больше слонов, чем могут вместить наши леса. Мы в министерстве с руководителями регионов посмотрели на пример Намибии и приняли решение усыпить слонов, а также набрать женщин для сушки мяса, его упаковки и доставки по общинам, которым необходимо пропитание», — пояснил глава ведомства Ситембисо Ньони.

Глава агентства по делам национальных парков Фултон Мангванья отметил, что охоту на животных развернут в областях, где слоны особенно часто выходят к людям, в частности, в Хванге, там находится крупнейший заповедник и встречаются до 65 тыс. слонов, в четыре раза больше, чем на то рассчитаны леса.

Зимбабве, соседняя Намибия и другие страны юга Африки сильно пострадали от засухи, вызванной ураганом «Эль Ниньо», в зоне бедствия находятся больше 68 млн человек.

В то же время, по оценке ООН, 42% зимбабвийцев живут за чертой бедности, а 6 млн жителей зависят от гуманитарной помощи в период с ноября по март, когда урожая пищи нет.

Ранее на отстрел диких животных решились в Намибии. Там убьют 723 слона, бегемотов, буйволов и импал, чтобы раздать мясо пострадавшим от засухи. Отстрелом займутся профессиональные охотники в парках, где, по мнению властей, «устойчивое количество дичи».

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