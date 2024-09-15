В Зимбабве застрелят 200 слонов из‑за засухи

В последние годы популяция животных значительно выросла, ее численность оценивают в 100 тыс. особей. Зимбабве находится на втором месте в мире по числу этих крупных млекопитающих, больше зверей находятся только в Ботсване. В последний раз массовый убой слонов происходил в стране в 1988 году.