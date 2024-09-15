Житель Подмосковья вместо игровой приставки от Ozon получил бутылку воды

Житель Подмосковья заказал по акции на Ozon приставку PlayStation, но вместо нее получил бутылку воды. Отправлять товар маркетплейс отказался, просто вернув деньги, сообщает Baza.

В полночь 11 сентября мужчина заказал PlayStation 5 на Ozon по цене 44 тыс. рублей, хотя без акции она стоит около 65 тыс. рублей. Приставка должна была приехать в пункт выдачи 12 сентября, но затем срок поставки сдвинулся на 14 сентября. Когда покупатель пришел за товаром, то обнаружил, что внутри коробки лежит двухлитровую бутылку.