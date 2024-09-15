Звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали по подозрению в перевозке наркотиков

Актера Евгения Ткачука задержали в Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом написал телеграм-канал Shot, «Рен-ТВ» подтвердили эту информацию в пресс-службе петербургского аэропорта.
Как сообщает Shot, около 7 утра звезда «Короля и Шута» проходил предполетный досмотр и был остановлен. При нем были обнаружены курительная трубка и «спрятанный сверток с неизвестным веществом».
«Внятно пояснить, что именно находится в пакетике, Ткачук не смог, после этого его задержали. Вещество уже направили на экспертизу. Евгений пока продолжает общаться с полицией», — говорится в посте. На видео Ткачук в красной худи сидит в комнате, держит в руках стакан кофе и трет лоб.
Зрителям Ткачук прежде всего известен как Шут из сериала-байопика о группе «Король и Шут». В роли он скрывал лицо за большим количеством грима.
Еще прорывным для Ткачука стал персонаж Витьки Чеснока в драмеди «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Позже актер также появился в третьем сезоне подросткового хита «Мир! Дружба! Жвачка!» в роли криминального авторитета Васи.
Кроме этого Ткачук является учредителем частного драматического театра «ВелесО», где люди выступают наравне с лошадьми.