Звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали по подозрению в перевозке наркотиков

Актера Евгения Ткачука задержали в Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом написал телеграм-канал Shot, «Рен-ТВ» подтвердили эту информацию в пресс-службе петербургского аэропорта.

Как сообщает Shot, около 7 утра звезда «Короля и Шута» проходил предполетный досмотр и был остановлен. При нем были обнаружены курительная трубка и «спрятанный сверток с неизвестным веществом».

«Внятно пояснить, что именно находится в пакетике, Ткачук не смог, после этого его задержали. Вещество уже направили на экспертизу. Евгений пока продолжает общаться с полицией», — говорится в посте. На видео Ткачук в красной худи сидит в комнате, держит в руках стакан кофе и трет лоб.