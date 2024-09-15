Джеймс МакЭвой мог сыграть молодого Волан-де-Морта и получить «кучу денег», но его отговорил агент

Джеймс МакЭвой мог сыграть молодого Волан-де-Морта в «Гарри Поттере и Философском камне», но агентка убедила его отказаться. Об этом актер вспомнил в выпуске подкаста «Happy Sad Confused».

Интервьюеры поинтересовались у шотландца, хотел бы он сыграть учителя в Хогвартсе или персонажа «Звездных войн» в ближайшем будущем.

«В самом первом фильме… Как же его звали, Том Реддл? В общем, он появлялся в каком‑то флешбэке или вроде того. Я прошел кастинг, мне предложили безумные деньги и фиксированный контракт, причем мне почти не нужно было ничего делать. Нас было 10 актеров, и нам дали такие договоры, которые запрещали сниматься где‑то еще», — поделился МакЭвой.

«На тот момент для меня это была куча денег, вроде 40 тыс. фунтов, и при этом там почти ничего не надо было делать. Если бы я согласился, я бы не смог нигде работать следующие полгода», — отметил артист и добавил, что его агентка Рут Янг отговорила его от съемок.

«Она настояла, что лучше заняться чем‑то другим. В итоге я подписался на спектакль, где меня освистал гомофобный джентльмен. Кажется, тогда мне платили 275 фунтов в неделю. Впрочем, это было частью моего взросления, и я получил настоящую актерскую работу. Я по-настоящему играл и чему-то учился», — подчеркнул актер.