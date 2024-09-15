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На Камчатке ФСБ проверяет магазин автозапчастей из‑за бланка с именем «Замир Закиев»

Сегодня в 11:06

В Камчатском крае ФСБ организовала проверку магазина автомобильных запчастей. Поводом стал образец заявления с именем «ЗаКиев ЗаМир». Ролик появился в местном сообществе «Kamchatka_life.ru»

Инцидент произошел в магазине «Планета запчастей». Читательница телеграм-канала зашла в помещение и обратила внимание на пример заявления на возврат товара, который лежал на кассе. На бланке было написано имя «Закиев Замир Рустамович»

«Покажем, какие у вас этикеточки. Кто писал, не подскажете? Не знаете? Очень интересно. Вы, главное, только не убирайте», — говорит авторка видео.

На ее вопросы продавцы отвечают, что имя на бланке — шутка, и попросили ее перестать снимать.

«У меня дядя там погиб, это шутка, да? Не хотите ничего прочитать на камеру? И буковки выделили, молодцы какие. Я не перестану, хочу, чтобы вся Камчатка видела, какие вы молодцы у нас», — возмущается покупательница.

В сообществе «Вся Камчатка» появилось видео с владельцем «Планеты запчастей» Сергеем Митюшиным. На камеру он приносит извинения покупательнице.

«Я был в полном шоке, когда это увидел. Разобрался на работе, что это за человек. Не мог представить, что среди нас есть такая личность. Хочу принести извинения от всего коллектива», — сказал предприниматель.

Он добавил, что «делает все, что может для наших ребят», покупает оборудование, выделяет средства для ремонта машин, а среди сотрудников были те, кто уехал на специальную военную операцию на территории Украины и не вернулся.

«Я активист Народного фронта, поддерживаю нашего президента, армию, народ правительство», — отметил он и предложил покупательнице встретиться.

Как пишет телеграм-канал Baza, владельца магазина на следующий день вызвали в управление ФСБ, теперь его проверяют по статье о дискредитации вооруженных сил, а у сотрудников магазина ищут финансирование ВСУ.

В помещение также пришли полицейские, добавляет канал. Они выяснили, что образец заполнил один из продавцов, «он просто пошутил» и уничтожил бумажку.

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