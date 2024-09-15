В РПЦ считают квадробинг «пропагандой возвращения к варварству и дебрям язычества»

В Русской православной церкви квадробинг назвали пропагандой возвращения к варварству. Такое мнение выразил заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с ТАСС.
По его словам, подростковое увлечение противоречит учению церкви.
«Авраамические религии учат о высоком духовном достоинстве человека, его интеллектуальном превосходстве над животным миром. Современные тенденции в субкультурах, напротив, низводят человека до уподобления животным. По большому счету это пропаганда возвращения к варварству, к дебрям язычества, где предшественники нынешних квадроберов одевались в шкуры и считали себя животными», — сказал он.
Хотя игра в животных стала массовым явлением в России лишь в этом году, у нее уже нашлось множество противников и недоброжелателей.
В июне в Тюмени сходку квадроберов сорвала полиция. Подростки в масках животных играли в парке, когда к ним пришли сотрудники МВД.
Войну квадроберам уже объявила депутатка Госдумы Татьяна Буцкая. Парламентарий уверена, что участники сходок «иногда агрессивно ведут себя или даже нападают на других людей», а увлечение «совершенно точно опасно для психического здоровья детей и с этим нужно бороться».
В сентябре в скандал с квадроберкой попала певица Миа Бойка. Артистка позвала на сцену девочку в кошачьей маске и осудила ее увлечение. Мать несовершеннолетней пожаловалась на певицу в полицию.