В РПЦ считают квадробинг «пропагандой возвращения к варварству и дебрям язычества»

В Русской православной церкви квадробинг назвали пропагандой возвращения к варварству. Такое мнение выразил заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с ТАСС.

«Авраамические религии учат о высоком духовном достоинстве человека, его интеллектуальном превосходстве над животным миром. Современные тенденции в субкультурах, напротив, низводят человека до уподобления животным. По большому счету это пропаганда возвращения к варварству, к дебрям язычества, где предшественники нынешних квадроберов одевались в шкуры и считали себя животными», — сказал он.