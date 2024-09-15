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Больше четверти россиян страдают от ожирения

Сегодня в 08:22
Фото: jarmoluk / Pixabay

Около 40 млн россиян страдают от ожирения. Эту цифру назвал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Северную Осетию, его цитирует ТАСС.

Глава ведомства отметил, что это состояние приводит к развитию различных заболеваний.

«У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы. Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть. Врачи этому должны уделять внимание», — сказал он.

Из данных министра оказывается, что от ожирения страдают больше четверти населения России, в которой, по последним данным, проживают больше 146 человек.

Об ожирении Мурашко говорил также в ноябре прошлого года на Совете по развитию физкультуры и спорта. Тогда он назвал цифру значительно ниже — 11%.

Сейчас же его оценка приблизилась к данным вице-премьера правительства Татьяны Голиковой. Год назад она критиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков и тогда отмечала, что от этого страдают от 35 до 45 млн россиян.

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