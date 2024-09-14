ФИДЕ восстановила членство Федерации шахмат России

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой решение организации.

7 июня комиссия по этике ФИДЕ исключила Федерацию шахмат России на два года — этого добивалась Украина. Причина в том, что ФШР включила в свой состав региональные федерации украинских территорий, присоединенные к РФ. Тогда же главу ФИДЕ Аркадия Дворковича оштрафовали за участие в попечительском совете российской федерации.

Теперь же апелляционная палата комиссии по этике ФИДЕ заменила лишение членства на штраф в 45 тыс. евро, а выговор Дворковичу — отменила. В решении палаты говорится, что комиссия по этике не имеет полномочий приостанавливать членство в ФИДЕ и должна была применить другие санкции.