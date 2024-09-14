Индийский режиссер назвал «Игру в кальмара» плагиатом его фильма и подал в суд на Netflix

Индийский режиссер Сохам Шах подал иск против Netflix в федеральный суд Нью-Йорка, утверждая, что «Игра в кальмара» — «явная копия» его фильма «Удача» 2009 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Картина «Удача», снятая на хинди, рассказывает о «группе отчаявшихся, погрязших в долгах людей, которых соблазняют поучаствовать в серии соревновательных игр, чтобы выиграть большие суммы денег». Однако позже участники узнают, что проигрыш означает смерть.

«Основной сюжет, персонажи, темы, настроение, обстановка и последовательность событий в „Игре в кальмара“ поразительно похожи на „Удачу“, что исключает любую вероятность простого совпадения», — говорится в иске.

Индиец считает, что Netflix также нарушает его авторские права реалити-шоу и другими продуктами по «Игре в кальмара». Он требует возмещения ущерба (его сумма не определена) и судебного запрета на показ сериала и реалити-шоу, а также других произведений, которые могут нарушить его авторские права в будущем.

Представитель Netflix заявил, что утверждение Шаха «не имеет под собой никаких оснований». «„Игра в кальмара“ написана Хван Дон Хеком, и мы намерены решительно защищать проект», — добавил он.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в 2021 году и набрал рекордные для сериала Netflix 1,65 млрд просмотров за первые 28 дней. Выход второго сезона намечен на 26 декабря 2024 года, третьего сезона, который должен стать заключительным, — на 2025 год.