В США нашли новый вид ос, напоминающих Чужого. Они вырываются из брюха живых мух

Ученые из американского штата Миссисипи обнаружили ранее неизвестный вид ос-паразитоидов. Они откладывают яйца внутрь живых плодовых мушек, и их личинки вырываются из брюшек насекомых, как ксеноморф из серии фильмов «Чужой». Об открытии рассказывает Live Science.

На хищническую осу исследователи наткнулись случайно в марте 2023 года. Тогда они проверяли плодовых мушек на наличие паразитических червей. В брюшке одной из мух ученые нашли личинку осы, но сперва подумали, что это может быть диковинкой, которая больше им не встретится. Проведя прицельный эксперимент, они обнаружили еще больше личинок и подтвердили свое открытие.

Новому виду осы-паразитоида дали название Syntretus perlmani. Это первая известная науке оса, которая заражает взрослых мушек-дрозофил. Некоторые другие виды ос нападают на мух, но на стадии личинок или куколок, когда те более уязвимы. Syntretus perlmani — именно паразитоиды, а не паразиты, поскольку они всегда убивают хозяев, в то время как паразиты обычно этого не делают.

Ведущий автор исследования Логан Мур отметил, что самки S. perlmani используют жало, чтобы пронзить брюшко плодовой мушки и отложить там яйцо. Затем из яйца вылупляется крошечная личинка осы, которая растет внутри мухи около 18 дней, прежде чем покинуть хозяина. «Она фактически вылезает из бока мухи», — сказал Мур. Дополнительного ужаса придает тот факт, что муха после этого остается живой некоторое время, добавил исследователь.

Вылупившись из хозяев, зрелые личинки S. perlmani в течение нескольких часов закапываются в любой субстрат, который оказывается рядом. Затем они переходят в стадию кокона примерно на 23 дня, прежде чем превратиться уже во взрослых особей.

Сейчас ученые собираются выяснить, как этот вид эволюционировал, чтобы заражать взрослых особей. Они уже обнаружили S. perlmani в нескольких американских штатах.