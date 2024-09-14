На Дне солидарности в борьбе с терроризмом в Нижнем Новгороде воссоздали захват заложников в Беслане

На Дне солидарности в борьбе с терроризмом в Нижнем Новгороде разыграли сцену с захватом заложников в бесланской школе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Представление устроили еще 3 сентября в парке Победы, где проходил фестиваль единоборств. В какой‑то момент на сцену поднялись люди, изображавшие заложников и террористов. Последние были вооружены автоматами и стреляли холостыми, а на сцене пустили дым. В это время ведущий рассказывал, как 20 лет назад террористы отбирали у детей телефоны и минировали школу.

Baza приводит слова очевидцев, согласно которым маленькие дети испугались представления и «чуть не плакали».

В этом году 20 лет с теракта в Беслане — самого крупного по числу жертв в истории России. 1 сентября 2024 года террористы захватили в бесланской школе № 1 в заложники более 1100 человек, преимущественно детей. Боевики удерживали их в тяжелейших условиях, отказывая даже в минимальных потребностях. 3 сентября после взрывов в спортзале силовики начали штурм. В результате теракта погибли 333 человека, из которых 186 детей. Ответственность за случившееся взял на себя чеченский полевой командир Шамиль Басаев.