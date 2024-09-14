«Как уничтожить призрака?»: вышел тизер триллера «Мы здесь, чтобы вам помочь»

Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер мистического триллера «Мы здесь, чтобы вам помочь». Восьмисерийный проект с Алексеем Маклаковым и Марьяной Спивак был представлен на фестивале «Новый сезон», его релиз на платформе состоится «скоро».

В центре сюжета оказывается подросток Женя, который знакомится с дуэтом охотников за привидениями: пожилым следователем Максимом и его немым напарником Лысым. Втроем им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла мама мальчика, и найти беспощадного убийцу. Их соперник не так прост: он призрак и умеет подчинять себе тела жертв, среди которых оказываются знакомый женщины, ее парень и местный гаишник.