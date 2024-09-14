«Как уничтожить призрака?»: вышел тизер триллера «Мы здесь, чтобы вам помочь»

Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер мистического триллера «Мы здесь, чтобы вам помочь». Восьмисерийный проект с Алексеем Маклаковым и Марьяной Спивак был представлен на фестивале «Новый сезон», его релиз на платформе состоится «скоро».
В центре сюжета оказывается подросток Женя, который знакомится с дуэтом охотников за привидениями: пожилым следователем Максимом и его немым напарником Лысым. Втроем им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла мама мальчика, и найти беспощадного убийцу. Их соперник не так прост: он призрак и умеет подчинять себе тела жертв, среди которых оказываются знакомый женщины, ее парень и местный гаишник.
«Это история о том, что противостоять абсолютному злу способны те, кто совсем не похож на типичных супергероев», — говорят о проекте авторы.
Режиссером многосерийного триллера выступил Дмитрий Тюрин, ранее работавший над «Триггером» и вторым сезоном «Эпидемии». За операторскую работу отвечает Глеб Филатов, отметившийся в «Быке» и «Цикадах». Производством занимаются Orignals Production («Волшебный участок»), LookFilm («Обычная женщина») и «Место силы» («Кибердеревня»).
Главные роли сыграли Вадим Филипченков, Алексей Маклаков и Арсений Касперович. Кроме них на экране появятся Марьяна Спивак («Эпидемия»), Александр Робак («Эпидемия»), Владимир Веревочкин («Игра на выживание»), Григорий Дудник («Слово пацана») и другие.