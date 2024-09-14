В США у роженицы, съевшей салат с маком, забрали младенца из‑за положительного теста на опиаты

В США у матери забрали новорожденного ребенка, поскольку ее тест на опиаты дал положительный результат. Всему виной оказался салат с морковью и маковой заправкой. Об этом говорится в совместном материале издания Reveal и некоммерческой организации The Marshall Project, которая освещает систему уголовного правосудия США.

Домохозяйка Сьюзен Хортон готовилась родить пятого ребенка в августе 2022 года. Как отмечает Reveal, это была изнурительная беременность. Женщина была утомлена переездом, семейными проблемами и мучительными схватками. Перед самой поездкой в больницу Kaiser Permanente в Северной Калифорнии для рождения ребенка она съела салат с маком. Роженица не знала, что там у нее будут брать тест на наркотики и что семена мака могут дать ложноположительный результат на него.

На следующее утро после того, как Хортон родила дочь, медсестра сказала, что в ее моче нашли опиаты. Женщина была в шоке — она не употребляет наркотики, а во время родов ей не ставили каких‑либо обезболивающих. Тем не менее больница сообщила о результатах теста в службу защиты детей, и на следующий день социальный работник забрал малышку по имени Холли под опеку.

У Хортон ушло несколько недель, чтобы через суд добиться возвращения ребенка. По словам женщины, этот опыт заставил ее почувствовать себя бессильной и напуганной.

В статье отмечается, что американские больницы часто используют недорогие и быстрые тесты на наркотики, которые приводят к множеству ложноположительных результатов. The Marshal Project получил информацию о более чем 50 матерях из 22 штатов, которые столкнулись с неверно истолкованными результатами тестов. В организме женщин находили запрещенные вещества после того, как они ели бублики или кексы с маком, принимали лекарство от гипертонии «Лабеталол» или антидепрессант «Золофт».