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У продюсера «Константина» готов сценарий для сиквела

Сегодня в 16:15
Фото: Дэвид Джеймс/Warner Bros.

Продюсер фильма «Константин: Повелитель тьмы» боится открывать готовый сценарий сиквела. В этом он признался журналисту ComicBook.

Сейчас продюсер Лоренцо ди Бонавентура занят в промоушне нового мультфильма «Трансформеры: Начало». Почти 20 лет назад он работал над «Константином», а в июле этого года заявил, что сценарий продолжения магического боевика с Киану Ривзом находится в разработке. Журналисты решили узнать состояние сиквела.

«Знаете, а он уже лежит у меня на почте, в папке входящих писем. Забавно, но я даже боюсь его открывать. Мне так хочется, чтобы он был хорош. Наверное, я прочитаю его в ближайшие дни, когда окажусь в самолете», — поделился Бонавентура.

Слухи о подготовке нового фильма слышала и Тильда Суинтон, игравшая архангела Габриэль. В марте этого года она рассказала журналистам о них, но подчеркнула, что никак не связана с проектом.

«К сожалению, я лишь слышала, что сиквел случится. Не думаю, что Габриэль вновь расправит его/ее крылья, если только мне не забыли позвонить. Слышала слух, что Киану собирался играть Габриэль. Он был бы прекрасен», — пошутила актриса.

Оригинальный «Константин: Повелитель тьмы» вышел в 2005 году и был отдельным от киновселенной комиксов DC. Однако персонаж часто появлялся в графических романах о Лиге справедливости и даже возглавил отдельную команду героев с магическими способностями издательства.

Планы на сиквел наверняка будут зависеть от решений Джеймса Ганна и Питера Сафрана, занятых перезагрузкой киновселенной и работающих над фильмом о Супермене, сериалами о Зеленых фонарях и Миротворце. Впрочем, «Константин-2» может пойти и своим путем, как это делают фильмы Мэтта Ривза о Бэтмене и ленты Тодда Филлипса о Джокере.

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