Новоизбранного подмосковного мундепа заставили сложить полномочия из‑за его национальности

Сегодня / 08:06
«ВКонтакте» убрал поиск видео «для взрослых»
Сегодня / 16:31
В США у роженицы, съевшей салат с маком, забрали младенца из‑за положительного теста на опиаты
Сегодня / 16:15
У продюсера «Константина» готов сценарий для сиквела
Сегодня / 13:08
В Госдуме предложили взорвать ядерную бомбу, чтобы напомнить о Чернобыле и Хиросиме
Сегодня / 12:34
Дыхание через анус и ракеты c голубями: Шнобелевская премия назвала победителей в 2024 году
Сегодня / 11:18
В Хабаровске учителя уволили из‑за танца на каблуках. Школьники вступились его танцем и флешмобом
Сегодня / 10:16
Хоакин Феникс отказался от главной роли в «Сплите» за две недели до съемок
Сегодня / 09:09
Роланд Эммерих хочет поставить сериал-ремейк по «Лоуренсу Аравийскому»
Вчера / 22:49
Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде
Вчера / 21:54
«Мы вошли в историю»: Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Вчера / 21:29
В Великобритании у министра по борьбе с преступностью украли сумку во время речи о воровстве
Вчера / 20:52
Глава приморского Минздрава призвал «делать детей» в перерывах между работой
Вчера / 20:30
Обри Плаза поделилась новыми деталями пережитого в 20 лет инсульта
Вчера / 20:12
Турист выкинул чипсы в пещеру и создал локальную экологическую катастрофу
Вчера / 19:24
Москвичек приглашают на анализы для оценки фертильности. Это часть новой городской программы
Вчера / 19:19
The Cure могут выпустить первый за 16 лет альбом
Вчера / 18:09
Жуткий трейлер хоррора «Жребий» по роману Стивена Кинга
Вчера / 17:53
«Царьград» ввел подписку на раздел с пиратскими версиями западных фильмов
Вчера / 17:48
Сергей Лазарев и Therr Maitz перепели «Олимпиаду-80» к выходу финала «Игр»
Вчера / 17:34
Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за сорванную поездку
Вчера / 17:15
Газету «Собеседник» внесли в реестр иноагентов
Вчера / 17:13
Рабочие компании Boeing вышли на первую забастовку с 2008 года
Вчера / 16:54
Ремейк Flappy Bird заподозрили в криптоскаме
Вчера / 16:40
Apple будет блокировать айфоны с запчастями из других устройств
Вчера / 16:33
Вышел трейлер фильма «Атака титанов», собранного из финальных серий аниме
Вчера / 16:11
В Лондоне нашли украденную работу Бэнкси
Вчера / 15:44
Новую короткометражку Димы Барченкова покажут на крупнейшем хоррор-фестивале в США
Вчера / 15:05
Charli XCX, Майка Монро и Эмма Коррин сыграют в фильме «100 Nights of Hero»
Вчера / 14:55
В Китае повысили пенсионный возраст и минимальный трудовой стаж из‑за старения населения
Вчера / 14:19
В Париже оштрафовали женщин, утверждавших, что Брижитт Макрон сменила пол
Вчера / 13:58
ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых и не исключил нового повышения
Вчера / 13:54
На рейсах «Аэрофлота» пассажиров будут угощать шарлоткой
Вчера / 13:46
Буддисты возмутились туалетными ершиками с Буддой в «Лемана Про». Сеть магазинов снимет их с продажи
Вчера / 12:59
Huawei выпустила «раскладушку» с тремя экранами. Но замена экрана обойдется в половину стоимости
Вчера / 12:19
Новый альбом «Касты» удалили из «Яндекс Музыки» по требованию РКН

Новоизбранного подмосковного мундепа заставили сложить полномочия из‑за его национальности

Сегодня в 14:52
Фото: Бахромжон Хасанов/Telegram

Недавно избранный муниципальный депутат подмосковного города Пушкино Бахромжон Хасанов сложил полномочия. Об этом говорится на сайте партии «Единая Россия», от которой избирался Хасанов.

В ЕР сказали, что депутат попросил отставку по собственному желанию. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что Хасанов «добровольно-принудительно сложил с себя полномочия». Хинштейн сослался на «коллег из Московской области» и заявил, что «такие депутаты нам не нужны».

По словам депутата Госдумы, он получил массу обращений в связи с избранием мундепом «главы одной из среднеазиатских диаспор». «Возмущение людей вызывает не столько тот факт, что бывший мигрант стал депутатом, а то, что его обвиняют в обмане участников СВО», — написал он.

К посту Хинштейн прикрепил материал «Царьграда», в котором утверждается, что за неделю до окончания выборов Хасанов подарил группе участников военной операции на Украине автомобиль. По словам авторов материала, машина сломалась, военные передали кандидату в депутаты 70 тыс. рублей на ремонт, но авто так и не починили, а деньги Хасанов оставил себе. «Царьград» также пишет, что кандидат в депутаты «координировал гуманитарную помощь фронту», которая «какими‑то неведомыми путями попадала в магазины секонд-хенда».

Статья православного телеканала повторяет публикацию националистического объединения «Русская община». Его представители называли Хасанова «незваным гостем с юга», интересовались, как он сдавал экзамен по русскому языку и на каком основании оформил гражданство, а также попросили Следственный комитет «разобраться в данной ситуации».

После избрания в мундепы Хасанов написал в своем телеграм-канале, что «принципиально не реагировал на ложь и провокации», с которыми столкнулся во время избирательной кампании. Он намеревался «принять предусмотренные законодательством меры для защиты чести и достоинства».

Хасанов родился в Узбекистане и прожил на родине до 17 лет. В 1992 году он переехал в Россию, занялся предпринимательством, а в 2008 году получил гражданство.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами