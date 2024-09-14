Новоизбранного подмосковного мундепа заставили сложить полномочия из‑за его национальности

Недавно избранный муниципальный депутат подмосковного города Пушкино Бахромжон Хасанов сложил полномочия. Об этом говорится на сайте партии «Единая Россия», от которой избирался Хасанов.

В ЕР сказали, что депутат попросил отставку по собственному желанию. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что Хасанов «добровольно-принудительно сложил с себя полномочия». Хинштейн сослался на «коллег из Московской области» и заявил, что «такие депутаты нам не нужны».

По словам депутата Госдумы, он получил массу обращений в связи с избранием мундепом «главы одной из среднеазиатских диаспор». «Возмущение людей вызывает не столько тот факт, что бывший мигрант стал депутатом, а то, что его обвиняют в обмане участников СВО», — написал он.

К посту Хинштейн прикрепил материал «Царьграда», в котором утверждается, что за неделю до окончания выборов Хасанов подарил группе участников военной операции на Украине автомобиль. По словам авторов материала, машина сломалась, военные передали кандидату в депутаты 70 тыс. рублей на ремонт, но авто так и не починили, а деньги Хасанов оставил себе. «Царьград» также пишет, что кандидат в депутаты «координировал гуманитарную помощь фронту», которая «какими‑то неведомыми путями попадала в магазины секонд-хенда».

Статья православного телеканала повторяет публикацию националистического объединения «Русская община». Его представители называли Хасанова «незваным гостем с юга», интересовались, как он сдавал экзамен по русскому языку и на каком основании оформил гражданство, а также попросили Следственный комитет «разобраться в данной ситуации».

После избрания в мундепы Хасанов написал в своем телеграм-канале, что «принципиально не реагировал на ложь и провокации», с которыми столкнулся во время избирательной кампании. Он намеревался «принять предусмотренные законодательством меры для защиты чести и достоинства».