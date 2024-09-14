В Госдуме предложили взорвать ядерную бомбу, чтобы напомнить о Чернобыле и Хиросиме

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил устроить «где‑нибудь на полигоне» ядерный взрыв, чтобы напомнить о разрушительности ядерного оружия. Эту идею он высказал в беседе с «Лентой.ру».

В беседе с журналистом представитель Калининграда в парламенте и «Единой России» рассуждал о возможности применения Украиной грязной ядерной бомбы. Он сказал, что это может привести к губительным последствиям, в том числе для гражданского населения, и выразил мысль, что мир стал забывать о трагедиях в Чернобыле, в Хиросиме и о том, насколько разрушительным может быть все, связанное с ядерным оружием.

«Не надо расслабляться. Надо где‑нибудь произвести ядерный взрыв, на каком‑нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — предположил член комитета Думы по обороне Колесник.

Его коллега по комитету Виктор Соболев в беседе с «Подъемом» поддержал идею использовать ядерное оружие, но не в показательных целях.

«Это больше не показательное, а для того, чтобы усовершенствовать какие‑то системы. Можно же и подземные ядерные взрывы, и подводные, и воздушные, которые не причинят никакого ущерба экологии и так далее», — рассуждал представитель КПРФ.