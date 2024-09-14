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Дыхание через анус и ракеты c голубями: Шнобелевская премия назвала победителей в 2024 году

Сегодня в 12:34
Фото: Jiji

В Массачусетском институте технологий вручили 34-ю Шнобелевскую премию. Ее лауретами становятся ученые с самыми странными и неожиданными находками.

Обладателем Шнобелевской премии мира стал американский психолог Беррис Скиннер за «эксперименты с размещением живых голубей внутри ракет для направления их полета». Эти исследования проводились еще во время Второй мировой войны и казались автору безумными. Хотя ученый умер почти 35 лет назад, а его работа вышла еще в 1960-м, это не помешало его победе.

Франко-чилийский коллектив ученых забрал приз по анатомии. Группа опубликовала исследование о волосах. Их интересовало, закручиваются ли локоны жителей Северного полушария в том же направлении, что и у жителей Южного. Подтвердить или опровергнуть гипотезу команде не удалось, но некие особенности она все-таки выявила.

Лауреатами премии по ботанике признали Джейкоба Уайта из США и Фелипе Ямашиту из Бразилии. В 2022 году им удалось доказать, что некоторые растения могут маскироваться под окружающие их пластиковые цветы.

Приз по биологии выиграли американцы Фордайс Илай и Уильям И.Петерсен. Для своих опытов они лопали бумажный пакет и пугали звуком корову и кошку, стоявшую на ее спине, а затем оценивали объем полученного молока. Оказалось, что напуганные коровы дают меньше молока.

Победителем номинации по демографии оказалась работа австралийца Сола Джастина Ньюмана. В 2019 году он исследовал связь между сообщениями об известных долгожителях и случаях безответственной работы с документами, неточными записями в свидетельствах о рождении и махинациями с пенсионными схемами. Согласно статье, свидетельства о рождении обнаружились лишь у 18% долгожителей, а в некоторых регионах, известных своими стариками, например, Сардинии или Окинаве, выявлен высокий уровень бедности и преступности, а средняя продолжительность жизни низка.

Награду по медицине взяли Ливен Шенк из Швейцарии, Тамине Фадаи из Германии и Кристиан Бушель из Бельгии. Им удалось продемонстрировать, что прием плацебо с болезненными побочными эффектами может принести больше пользы, чем безболезненное плацебо.

Обладателем «Шнобеля» по физике стал американец Джеймс Ляо. Он следил за особенностями плавания живой и мертвой форели и заметил, что неживые особи движутся «пугающе» похоже на живых.

Премию по физиологии получила японо-американская группа ученых, которая обнаружила, что некоторые млекопитающие могут дышать через анус, если не получается обычным способом. Исследование проводилось во время пандемии ковида.

Приз в теории вероятности забрал коллектив из Европы. Он продемонстрировал теоретически и практически на более 350 тыс. опытов, что
монетка чаще падает той стороной вверх, которой была брошена.

Наконец, награду в области химии завоевала команда из Франции и Нидерландов за использование хроматографии для отличия пьяных дождевых червей от трезвых.

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