В Хабаровске учителя уволили из‑за танца на каблуках. Школьники вступились его танцем и флешмобом

В Хабаровске разгорелся конфликт между школьниками и общественниками из‑за учителя и танцев на каблуках. Преподавателя вынудили уволиться из‑за старых роликов с выступлениями в неординарном наряде.

24-летний Даниил Малявин преподавал в школе № 68 и гимназии № 1. Мужчина работал завучем, вел химию и биологию, а также был руководителем в одном из классов. В регионе он известен как лучший молодой учитель и лауреат премии «Лучший молодой педагог Хабаровского края».

Как Малявин рассказал «Осторожно, новости», в управлении образования его вынудили написать заявление об увольнении после обращения в прокуратуру местного общественника из Совета отцов и «борца с ЛГБТ-пропагандой» Андрея Никонова и бывшей депутатки региональной Думы Светланы Изотовой.

«Пусть бальными красивыми танцами занимается»

Поводом стало видео, где Малявин танцевал на каблуках. По его словам, это старое видео, записанное в студенческие времена, и из общего доступа он его удалил. Тогда он преподавал танцы в стиле frame up.

«Я был преподавателем по танцам. Это видео было раньше на странице во „ВКонтакте“, чтобы собирать детей ко мне в группу 18+. Видео было удалено в 2022 году, когда я первый раз перешагнул порог школы. В общественном доступе этого видеоролика давно нет. И то, что его откуда‑то достали, было для меня шоком», — делился учитель в беседе с Amur Mash.

В 2022 году будущий учитель отметился танцами и на большой сцене Всероссийской студвесны в Самаре. Тогда он тоже выступал на высоких каблуках и танцевал вог. Его перформанс оценили ведущие Алла Михеева и Тимур Родригес, а Малявин увез домой «золото».

Кроме того, педагог ставил танцевальный вечер в городской гимназии № 1, на зимнем балу ученики исполнили вальс, совершенно непохожий на его любимый стиль.

«Зимний бал в гимназии № 1, там присутствовал председатель городской думы, мне была выдана почетная грамота», — напомнил педагог.

«Я уже не учусь в школе, но помню, какой он нам поставил замечательный танец на выпускной. Это был вальс. Его танцевали дети из начальной школы. Было так трогательно! Все родители плакали», — восхищался бывший ученик школы в разговоре с «Московским комсомольцем».

По словам оппонента учителя Андрея Никонова в беседе с Amur Mash, родители давно выражали недовольство педагогом, но не знали, куда обратиться. Что именно вызвало раздражение, общественник не уточнил.

Экс-депутатка Изотова также рассказала телеграм-каналу о «негативе» среди родителей: «Все же за здоровое общество в нашей жизни. То есть данного формата учитель — это неприемлемо для российских школ. Если он хочет такими видами танцев заниматься, то пусть бальными красивыми танцами занимается, но никак не на каблуках».

Как отметил Малявин, в управлении образования его «обвинили в нетрадиционной сексуальной ориентации, нетрадиционной внешности и заставили написать заявление по собственному желанию, угрожая увольнением по статье» и он под давлением согласился. Позже он передумал, обратился за помощью к юристам и стал добиваться внимания губернатора.

«Нас тоже отчислите?»

После того, как история с увольнением вышла на федеральный уровень, за преподавателя вступились родители и школьники.

В видеобращении мамы учеников рассказывают, что Малявин проявил себя как чудесный педагог, участвующий в жизни класса и решении проблем, занятый в оформлении и постановке мероприятий. Кроме того, одна из них обещает отстаивать учителя и не позволить неуважительно обращаться с ним.

В другом видео выпускники школы вспоминают, что мужчина участвовал в праздниках на 9 мая и форуме «Движения Первых». «Никогда не замечала никаких откровенных движений и ничего вульгарного. Если бы не Даниил Алексеевич, таких воспоминаний о школе у меня просто не было бы» , — делится девушка на камеру.

Ученики школы № 68, где раньше работал Малявин, поддержали его наиболее подходящим способом — танцем. Они запостили в сети перформанс под песню Лолиты «Шпилька-каблучок». Некоторые из подростков в кадре ходят на каблуках.

«Нас тоже отчислите? Учителя тоже люди» — написано на первом кадре ролика.

«У меня в 68-й школе дети просто нереальные, они оделись во все красное! Там лозунги у них „ЯМЫ Данила Алексеевич“. Говорят мне, будем биться за вас горой, даже в школу ходить не будем. Я, конечно, сказал, что так не надо, надо просто подождать и учиться. А я сам все решу, тоже буду бороться за них», — поведал Малявин в беседе с «Говорит Москва»

Кто‑то запустил петицию в поддержку Малявина. За три дня она набрала более 2,2 тыс. подписей. «Заслуженного педагога Хабаровского края,уволили со всех должностей по вине недобросовестных людей, которые распространяют видео пятилетней давности. Даниил Алексеевич Малявин поднял гимназию № 1 с колен», — пишет неизвестный заявитель.

«Что случится, пока не представляю»

Заметив поддержку, учитель отозвал заявление об увольнении и решил вернуться на работу 19 сентября. Свое состояние он называет подвешенным.

«Приказа я до сих пор не видел, трудовую книжку мне не отдали, зарплату полностью не заплатили. Что случится 19-го, я пока не представляю. Может меня вообще не пустят в школу. Управление образования со мной не связалось», — описал Малявин ситуацию в комментарии Amur Mash.

«Я был в шоке от такой поддержки, было очень неожиданно, я даже не мог подумать, что дети даже начнут танцевать и поддерживать учителя, которого знают всего 10 дней», — поделился мужчина в разговоре с «Подъемом».