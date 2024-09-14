Хоакин Феникс отказался от главной роли в «Сплите» за две недели до съемок

Хоакин Феникс покинул актерский состав «Сплита» М. Найта Шьямалана за две недели до съемок. Об этом звезда фильма Джеймс Макэвой рассказал в интервью журналисту Джошу Хоровитцу.

Ведущий поинтересовался, не испытывал ли гость неловкости из‑за того, что был вторым номером для создателей картины и изначально на главную роль взяли Феникса.

«Я достаточно уверен в себе и думаю, что справлюсь лучше. Шучу, шучу», — рассмеялся Макэвой.

«[Феникс] потрясающий актер, наверняка он бы показал нечто совсем непохожее на мой перформанс и справился бы невероятно. Иногда даже лучше соглашаться на роли в последнюю минуту, [так остается меньше времени на сомнения]», — поделился шотландец.

«По-моему, он ушел за две недели до начала съемок, в самый последний момент. У меня были только эти две недели, чтобы подготовиться к роли», — вспомнил он.

«К счастью, сценарий был отлично написан, я быстро разобрался, что мне нужно сделать. Пару персонажей было непросто представить себе, например, Хедвига. Я не знал, что придумать до самой читки сценария перед продюсерами. Перед ней Найт [Шьямалан] предложил мне шепелявить, и уже в первой же сцене все встало на свои места», — добавил Макэвой.

Это не единственная история о непрофессионализме Хоакина Феникса. В августе стало известно, что он покинул съемки эротической гей-мелодрамы за 5 дней до съемок, когда права на дистрибуцию уже были проданы, а все локации — построены. Актер не был только исполнителем главной роли: он работал над сценарием вместе с режиссером и сценаристом, предлагал им все более откровенные постельные сцены, принес проект студии и добился для него редкого рейтинга «только для совершеннолетних» (NC-17).