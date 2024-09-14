Роланд Эмерих хочет поставить сериал-ремейк по «Лоуренсу Аравийскому»

Режиссер Роланд Эммерих хочет превратить «Лоуренса Аравийского» в сериал. По его задумке, события картины перескажут в трех сезонах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, Эммерих объединился со сценаристом «Богемской рапсодии» Энтони Маккартеном. Вдвоем они в ближайшие недели представят проект потенциальным покупателям из числа голливудских студий.

Отмечается, что Эммерих называет сериал «Лоуренсом в Аравии», намерен добавить в историю новых персонажей и представляет идею «престижным» проектом, а Маккартен собирается самостоятельно написать сценарий первого сезона.

Кроме того, Эммерих настроен и на второй сезон «Обречённых на славу». Второй сезон он видит двойной историей: часть событий продолжит сюжет проекта о Древнем Риме, а другая развернется за 10 лет до этого, покажет самоубийство императора Нерона и схватку его наследников за трон, который в итоге достался Веспасиану.