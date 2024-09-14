«Вконтакте» убрал поиск видео «для взрослых»

Из «Вконтакте» убрали возможность отключить безопасный поиск видео. Опция позволяла легко находить порно, ролики с жестоким насилием или матом в названии, а также другие записи со «взрослой» тематикой. Перемену в системе фильтрации подтвердили представители «Вконтакте».

По словам представителя соцстети, этот шаг должен поддержать «комфортную и защищённую цифровую среду для аудитории».

«Поисковые фильтры действительно изменились, поэтому отключить безопасный поиск больше не получится. Такой подход помогает поддерживать комфортную и защищённую цифровую среду для аудитории», — говорится в комментарии агента поддержки.

На данный момент кнопку скрыли только в браузерной версии «ВК Видео». Ею все еще можно воспользоваться в приложении для смартфонов. Вероятно, функция исчезнет при следующем обновлении.

1 / 2 Браузерная версия «ВК Видео» 2 / 2 Поиск видео в приложении VK

Пропажа фильтра не означает удаление всех «небезопасных» видео с платформы, их по-прежнему можно посмотреть в соответствующих сообществах или найти с помощью сторонних сервисов. В то же время, некоторые

Во «Вконтакте» отметили, что сервис сохранил «контент, который соответствует правилам платформы и законодательству Российской Федерации» в тематических группах.