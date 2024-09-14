«Вконтакте» убрал поиск видео «для взрослых»

Из «Вконтакте» убрали возможность отключить безопасный поиск видео. Опция позволяла легко находить порно, ролики с жестоким насилием или матом в названии, а также другие записи со «взрослой» тематикой. Перемену в системе фильтрации подтвердили представители «Вконтакте».
По словам представителя соцстети, этот шаг должен поддержать «комфортную и защищённую цифровую среду для аудитории».
«Поисковые фильтры действительно изменились, поэтому отключить безопасный поиск больше не получится. Такой подход помогает поддерживать комфортную и защищённую цифровую среду для аудитории», — говорится в комментарии агента поддержки.
На данный момент кнопку скрыли только в браузерной версии «ВК Видео». Ею все еще можно воспользоваться в приложении для смартфонов. Вероятно, функция исчезнет при следующем обновлении.
Браузерная версия «ВК Видео»
Поиск видео в приложении VK
Пропажа фильтра не означает удаление всех «небезопасных» видео с платформы, их по-прежнему можно посмотреть в соответствующих сообществах или найти с помощью сторонних сервисов. В то же время, некоторые
Во «Вконтакте» отметили, что сервис сохранил «контент, который соответствует правилам платформы и законодательству Российской Федерации» в тематических группах.
В апреле этого года соцсеть запретила делиться видео для взрослых. Для них отключили функцию экспорта, таким образом пропала возможность встраивать плеер «ВК Видео» на сторонние сайты и копировать прямые ссылки. Об этом подписчики рассказали автору подкаста «Правило 34» Николаю Чумакову.