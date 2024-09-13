Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде

Джастин Тимберлейк признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает Associated Press.
Артиста приговорили к штрафу в 500 долларов с доплатой в 260 долларов, 25 часам общественных работ в выбранной им некоммерческой организации и лишению прав на 90 дней.
«Даже если вы выпили одну рюмку, не садитесь за руль автомобиля. Есть так много альтернатив. Позвоните другу. Возьмите Uber. Это моя ошибка, но я надеюсь, что тот, кто сейчас смотрит и слушает, сможет извлечь из нее уроки. Я знаю, что я точно научился», — сказал Тимберлейк.
По словам певца, он вырос в маленьком городке и понимает, какую нагрузку его арест оказал на Саг-Харбор. Он сказал, что у него было много времени, чтобы обдумать свои действия.
Полиция Саг-Харбор арестовала Тимберлейка 18 июня после того, как он, по их словам, проехал знак «Стоп», выехал за пределы своей полосы движения и вышел из своего BMW пахнущий алкоголем. В итоге певца доставили в полицейский участок и сделали магшот, который стал мемом.