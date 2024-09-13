«Мы вошли в историю»: Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в своих соцсетях. Об этом он рассказал в X.

«Мы вошли в историю — миллиард подписчиков! Это больше чем просто число, это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только.

От улиц Мадейры до крупнейших арен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард», — написал футболист.

Речь идет о суммарном числе подписчиков в таких соцсетях, как Instagram* и Facebook*, Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.

В конце августа футболист запустил ютуб-канал под названием UR. За несколько часов на него подписались более 3 млн аккаунтов.

В течение трех часов после открытия на нем вышло сразу 18 видео с продолжительностью от тридцати секунд до трех минут. Они вышли на португальском языке, но есть субтитры, английские и не только.