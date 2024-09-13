РКН заблокировал сайт сервиса «ЮБуст», через который обходят замедление ютуба

Роскомнадзор впервые заблокировал сайт сервиса, который помогал пользователям обходить замедление ютуба. Речь идет о браузерном расширении «ЮБуст».

Создатели «ЮБуста» сообщили, что перед блокировкой сайта РКН не прислал уведомления и не разъяснил причины. При этом YouTube не запрещен в РФ, отметили они.

«Мы рассматриваем блокировку нашего сайта как акт необоснованного ограничения прав и свобод граждан на доступ к YouTube и видеороликам, которые помогают миллионам людей в учебе, хобби, работе и развлечениях. <…> Может ли Роскомнадзор таким образом показывать, что все же пытается заблокировать YouTube, — покажет время», — заявили представители «ЮБуста».

Расширение для браузера Chrome продолжает работу, оно все еще доступно в магазине приложений. Разработчики также трудятся над приложениями для Android и телевизоров.