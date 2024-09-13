Глава приморского Минздрава призвал «делать детей» в перерывах между работой

Министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов считает, что загруженные работой россияне должны «делать детей» в перерывах. Его слова приводит «ФедералПресс».

В ходе интервью министр призвал приморцев рожать больше детей. «Нам крайне необходимо беречь друг друга, рожать детей, их, соответственно, конечно же, воспитывать, не просто рожать», — отметил он. На вопрос, сколько детей должно быть в семье, Шестопалов ответил: «Столько, сколько бог дал».

Тогда журналистка поинтересовалась, что делать людям, которые по 12 часов работают, когда им делать детей. «В перерывах», — ответил он.

Шестопалов призвал не делить общество на тех, кто рожает и занимается детьми, и тех, кто «делает экономику». По мнению министра, сильная занятость на работе не оправдание, чтобы не заводить детей. Чиновник считает, что, если ребенка не с кем оставить дома, его нужно брать с собой на работу.