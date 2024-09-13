В Великобритании у министра по борьбе с преступностью украли сумку во время речи о воровстве

В Великобритании у министра по борьбе с преступностью Дианы Джонсон украли сумочку из отеля, где она выступала с речью на конференции для старших офицеров полиции. Об этом сообщает Би-би-си.

Кража произошла, когда Джонсон со сцены обвиняла консерваторов в «эпидемии антисоциального поведения, воровства и магазинных краж».

У одного из сотрудников МИДа также были похищены вещи. По подозрению в краже со взломом полиция задержала 56-летнего мужчину из Ковентри. Его выпустили под залог.

Кража произошла тогда же, когда власти начали досрочно освобождать заключенных из‑за переполненных тюрем в Англии и Уэльсе.