Турист выкинул чипсы в пещеру и создал локальную экологическую катастрофу

Пачка кукурузных чипсов, которую турист уронил в национальном парке в США, привела к экологической катастрофе в местной экосистеме. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в национальном парке «Карлсбадские пещеры», который расположен в штате Нью-Мексико. В него запрещено проносить любую еду (только воду), что не остановило посетителя с пачкой Cheetos.

Он уронил чипсы в Большую пещеру (Big Room), одну из самых крупных в Северной Америке. Это оказало сильное влияние на окружающую среду — размягченная кукуруза стала идеальной средой для размножения микробов и грибков.

Вскоре пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи образовали временную пищевую сеть, распространяя питательные вещества по окружающей среде. В итоге плесень оказалась на более высоких поверхностях пещеры, начала разрастаться и отмирать, что привело к неприятному запаху.

Новые микроорганизмы, появившиеся в экосистеме, стали причиной гибели некоторых местных обитателей. В пещере среди прочих живут 17 видов летучих мышей численностью 400–500 тыс.