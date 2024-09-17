«Яндекс» объявил о расширении проекта «Глазами разных» на регионы

На этот раз проект будет представлен не только в Москве и Петербурге, но еще и в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В его рамках 127 машин партнеров «Яндекс Go», 200 самокатов «Яндекса» и 100 машин «Драйва» будут оформлены работами подопечных благотворительных организаций.