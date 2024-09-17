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«Яндекс» объявил о расширении проекта «Глазами разных» на регионы

Сегодня в 12:15
Фото: пресс-служба «Яндекса»

«Яндекс Go» и фонд «Яндекса» «Помощь рядом» вновь объявили о продолжении арт-проекта «Глазами разных» в поддержку людей с особенностями развития.

На этот раз проект будет представлен не только в Москве и Петербурге, но еще и в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В его рамках 127 машин партнеров «Яндекс Go», 200 самокатов «Яндекса» и 100 машин «Драйва» будут оформлены работами подопечных благотворительных организаций.

«Цель проекта „Глазами разных“ — привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются люди с особенностями развития, увидеть мир их глазами, а также помочь фондам и их подопечным», — подчеркивают в «Яндексе».

В этом году участниками проекта стали такие организации, как «Обнаженные сердца», «Турмалин», «Простые вещи», «Перспективы», «Синдром любви», «Жизненный путь», «Верас», «Благое дело», «МастерОК», «Антон тут рядом» и «Солнечные дети».

Узнать подробнее о фондах и художниках, а также рассмотреть их работы и пожертвовать средства можно на сайте проекта. Собранные деньги будут распределены между фондами — участниками проекта. Сбор средств продлится до 31 декабря, а затем «Яндекс» удвоит всю собранную сумму.

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