Обри Плаза поделилась новыми деталями пережитого в 20 лет инсульта

Обри Плаза рассказала в интервью Говарду Стерну на SiriusXM о подробностях случившегося в 20 лет инсульта.
«Я ехала на поезде в „Асторию“, чтобы пообедать с друзьями, вошла в их квартиру — я даже не сняла куртку, — и это просто случилось. Я очень быстро потеряла способность двигаться. Самое странное, что я забыла, как разговаривать», — рассказала актриса.
По словам Плазы, когда ее осмотрели в больнице, она выглядела физически здоровой, но при этом не могла говорить и писать, а также была очень растеряна.
«Врач наконец осмотрела меня и, кажется, попросила положить правую руку на левое колено. И я не смогла этого сделать. Я запуталась в том, что такое право и лево. Думаю, тогда все поняли: „О, у нее инсульт“», — добавила она.
В итоге Плаза попала в отделение для лечения инсульта, а затем была переведена в больницу, чтобы ее мозг «исцелился сам». Она также прошла курс когнитивной терапии.
«Я думаю, мне повезло. Я была так молода, что мой мозг исцелился очень быстро. Поэтому я заговорила уже через пару дней. Но у меня до сих пор есть некоторые вещи, которые могу заметить только я, как бы оставшиеся после того случая.
С тех пор у меня было несколько незначительных приступов — транзиторных ишемических атак, то есть маленьких инсультов. Значит, что‑то не так с моей кровью, но я не знаю, что именно. Хочу сказать, что это было страшно. Очень страшно», — сказала актриса.
В конце августа Плаза поделилась, что не смотрела второй сезон «Белого лотоса» со своим участием, потому что забыла пароль от стримингового сервиса Max. Она отметила, что хотела бы наконец увидеть шоу, но телеканал HBO больше не присылает участникам проектов DVD-диски с их записью. «Я прошу их об этом каждый раз», — рассказала Плаза.