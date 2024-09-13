Обри Плаза поделилась новыми деталями пережитого в 20 лет инсульта

Обри Плаза рассказала в интервью Говарду Стерну на SiriusXM о подробностях случившегося в 20 лет инсульта.

«Я ехала на поезде в „Асторию“, чтобы пообедать с друзьями, вошла в их квартиру — я даже не сняла куртку, — и это просто случилось. Я очень быстро потеряла способность двигаться. Самое странное, что я забыла, как разговаривать», — рассказала актриса.

По словам Плазы, когда ее осмотрели в больнице, она выглядела физически здоровой, но при этом не могла говорить и писать, а также была очень растеряна.

«Врач наконец осмотрела меня и, кажется, попросила положить правую руку на левое колено. И я не смогла этого сделать. Я запуталась в том, что такое право и лево. Думаю, тогда все поняли: „О, у нее инсульт“», — добавила она.

В итоге Плаза попала в отделение для лечения инсульта, а затем была переведена в больницу, чтобы ее мозг «исцелился сам». Она также прошла курс когнитивной терапии.

«Я думаю, мне повезло. Я была так молода, что мой мозг исцелился очень быстро. Поэтому я заговорила уже через пару дней. Но у меня до сих пор есть некоторые вещи, которые могу заметить только я, как бы оставшиеся после того случая.

С тех пор у меня было несколько незначительных приступов — транзиторных ишемических атак, то есть маленьких инсультов. Значит, что‑то не так с моей кровью, но я не знаю, что именно. Хочу сказать, что это было страшно. Очень страшно», — сказала актриса.