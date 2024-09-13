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Москвичек приглашают на анализы для оценки фертильности. Это часть новой городской программы

Сегодня в 19:24
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Жительницам Москвы начали массово рассылать направления на сдачу АМГ (антимюллерова гормона) — анализа крови, который применяется для оценки фертильности. Об этом пишет MSK1.ru со ссылкой на читательниц.

Приглашения на анализ приходят на порталы Mos.ru и ЕМИАС. Обычно такие анализы назначают женщинам, которые планируют беременность или готовятся к процедуре ЭКО. Как отмечает издание, направления получили молодые москвички из разных районов города. При этом объяснений, зачем нужно сдавать анализ, в приглашениях не содержится.

В столичном Депздраве подтвердили рассылку. Там сказали, что она входит в новый городской проект по репродуктивному здоровью и планированию беременности. В программе могут принять участие женщины от 18 до 40 лет с постоянной регистрацией в Москве.

В Центрах женского здоровья и женских консультациях москвички смогут бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня АМГ и узнать, «есть ли временной запас или же необходимо как можно раньше планировать детей».

«Если уровень запаса яйцеклеток будет снижен, то женщину пригласят в Центр женского здоровья или женскую консультацию и предложат полный комплекс необходимых мероприятий, чтобы она стала мамой здорового ребенка. Например, бесплатно сохранить яйцеклетки в специализированном биобанке с помощью заморозки — криоконсервации, и в будущем женщина сможет использовать их, чтобы забеременеть», — цитирует «Подъем» ответ департамента.

Участницам программы также позволят бесплатно воспользоваться процедурами искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона. Однако некоторым группам женщин перед этим предложат сделать генетическую диагностику эмбрионов.

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