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The Cure могут выпустить первый за 16 лет альбом

Сегодня в 19:19
Фото: Christian Córdova/Flickr

The Cure рассылают поклонникам открытки, в которых, вероятно, анонсируется первый за шестнадцать лет альбом группы. Об этом сообщает NME.

На черной открытке нанесена надпись «Songs of a Lost World» («Песни потерянного мира») с тиснением. Рядом с ней расположены римская дата — 1 ноября 2024 года. По мнению поклонников, это означает, что долгожданный альбом The Cure выйдет в ноябре.

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Группа также подогрела к теории интерес, заменив в своих соцсетях фотографию профиля на новую, состоящую из нового логотипа на полностью черном фоне. Гитарист Ривз Гэбрелс также опубликовал ссылку на обновленный сайт группы и призвал поклонников подписаться на рассылку.

В конце августа стало известно, что The Cure собираются выпустить концертные записи двух новых, ранее не изданных песен на экологически чистых виниловых пластинках. Треки «And Nothing Is Forever» и «I Can Never Say Goodbye» войдут в релиз «The Cure — Novembre: Live in France 2022» и выйдут 1 октября.

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