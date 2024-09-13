The Cure могут выпустить первый за 16 лет альбом

The Cure рассылают поклонникам открытки, в которых, вероятно, анонсируется первый за шестнадцать лет альбом группы. Об этом сообщает NME.

На черной открытке нанесена надпись «Songs of a Lost World» («Песни потерянного мира») с тиснением. Рядом с ней расположены римская дата — 1 ноября 2024 года. По мнению поклонников, это означает, что долгожданный альбом The Cure выйдет в ноябре.

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Группа также подогрела к теории интерес, заменив в своих соцсетях фотографию профиля на новую, состоящую из нового логотипа на полностью черном фоне. Гитарист Ривз Гэбрелс также опубликовал ссылку на обновленный сайт группы и призвал поклонников подписаться на рассылку.