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Ремейк Flappy Bird заподозрили в криптоскаме

Сегодня в 16:54

В сети обратили внимание на ремейк Flappy Bird, у которого днем ранее вышел трейлер. Пользователи заподозрили, что авторы игры хотят привлечь потенциальных игроков к криптоскаму.

Блогер Varun заметил, что товарный знак истек в 2023 году. Команда фанатов, которая объявила о перезапуске, назвала себя The Flappy Bird Foundation и заявила, что якобы приобрела права на игру у Gametech Holdings. Однако игровое издание IGN узнало, что действие товарного знака на игру просто истекло.

Внимание к себе также привел интерфейс нового Flappy Bird. Как отметил Varun, он предельно схож с многочисленными клонами оригинала, что никак не выделяет «официальную» Flappy Bird от очередной похожей игры.

На главной странице игры Varun обнаружил большую иконку Telegram и страницу 3-$Flap, которая, по его словам, показывает истинные намерения создателей «фанатского» Flappy Bird. На ней говорится, что «художники, разработчики и контентмейкеры могут создавать, играть и зарабатывать на легендарной интеллектуальной собственности Flappy Bird», а сама «Flappy Bird теперь станет первой в мире игрой с открытым исходным кодом, принадлежащим сообществу Web 2 и Web 3». По мнению блогера, игра привязана к криптовалюте и NFT.

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Новый аккаунт Flappy Bird в X ранее был подписан на пользователей, которые связаны с криптовалютами, а Gametech Holdings, у которой якобы и купили права, напрямую связана с разработчиком Web 3-игр с NFT 1208 Productions — ее глава Майкл Робертс накануне разместил пост о «возвращении» Flappy Bird.

Также на сайте опубликовано подобие демоверсии, а на загрузочном экране упоминаются Flap Token и TON. Игрокам предлагается создать и подключить криптокошелек.

Перезапуск Flappy Bird с новыми уровнями и персонажами запланирован на 2025 год. Накануне вышел трейлер ремейка.

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