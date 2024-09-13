«Царьград» ввел подписку на раздел с пиратскими версиями западных фильмов

Православный телеканал «Царьград» сделал платным раздел, в котором нелегально выкладывают зарубежное кино. На это обратил внимание RTVI.
Подписка стоит 99 рублей. Представители телеканала утверждают, что 80% полученных средств они «отправляют на СВО», 20% тратят на развитие сервиса. «Стоит недорого, и всем хорошо», — говорится на сайте.
Раздел «Трофейные фильмы» появился на сайте «Царьграда» в середине мая. Он ведет на страницу онлайн-кинотеатра «Первый русский». Там выложены пиратские версии западных картин, включая такие блокбастеры, как «Барби», «Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные».
«Я патриот, и я люблю кино. Когда все западные правообладатели ушли и забрали свои фильмы с наших площадок, я задумался: „А, собственно, почему?“ В России их больше нет — значит, мы можем смотреть эти фильмы бесплатно», — заявлял руководитель онлайн-кинотеатра Денис Панько.