«Царьград» ввел подписку на раздел с пиратскими версиями западных фильмов

Православный телеканал «Царьград» сделал платным раздел, в котором нелегально выкладывают зарубежное кино. На это обратил внимание RTVI.

Подписка стоит 99 рублей. Представители телеканала утверждают, что 80% полученных средств они «отправляют на СВО», 20% тратят на развитие сервиса. «Стоит недорого, и всем хорошо», — говорится на сайте.

Раздел «Трофейные фильмы» появился на сайте «Царьграда» в середине мая. Он ведет на страницу онлайн-кинотеатра «Первый русский». Там выложены пиратские версии западных картин, включая такие блокбастеры, как «Барби», «Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные».