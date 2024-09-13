Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за сорванную поездку

Жительница города Озерск добилась компенсации в полмиллиона рублей из‑за несостоявшейся поездки в Таиланд. На паспортном контроле в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Озерский городской суд Челябинской области.