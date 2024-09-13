Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за сорванную поездку

Жительница города Озерск добилась компенсации в полмиллиона рублей из‑за несостоявшейся поездки в Таиланд. На паспортном контроле в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Озерский городской суд Челябинской области.
По словам женщины, 3 января в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» сотрудники паспортного контроля забрали у нее и ее несовершеннолетнего сына документы из‑за обнаруженных в них ошибок.
Из‑за этого семья не смогла улететь в отпуск в Таиланд, где планировала отдыхать до 14 января. Потерпевшая потребовала возместить ущерб в размере 465,1 тыс. рублей убытков, 100 тыс. за моральный вред, 30 тыс. на затраты на представителя, а также расходы по госпошлине.
Ответчиками по делу выступали МВД РФ, Минфин РФ и управление МВД России по ЗАТО города Озерск, выдавшее бракованные паспорта. Суд частично удовлетворил требования женщины, обязав МВД компенсировать материальный ущерб, моральный вред и судебные издержки.