Газету «Собеседник» внесли в реестр иноагентов

Минюст признал иноагентом газету «Собеседник». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В реестр также внесли экс-депутата Совета народных депутатов Семилукского района Нину Беляеву, заместителя председателя партии «Яблоко» Владимира Дорохова, лидера группы «ЕжоFF Band» Михаила Ежова, координатора штаба Навального* Олега Степанова и ЛГБТ**-активиста Ярослава Распутина.
По данным Минюста, «Собеседник» распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.
Ведомство также утверждает, что газета распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ, выступала против спецоперации и распространяла сообщения и материалы иноагентов.
* Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.
** Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.