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Газету «Собеседник» внесли в реестр иноагентов

Сегодня в 17:15
Фото: Агентство «Москва»

Минюст признал иноагентом газету «Собеседник». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр также внесли экс-депутата Совета народных депутатов Семилукского района Нину Беляеву, заместителя председателя партии «Яблоко» Владимира Дорохова, лидера группы «ЕжоFF Band» Михаила Ежова, координатора штаба Навального* Олега Степанова и ЛГБТ**-активиста Ярослава Распутина.

По данным Минюста, «Собеседник» распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.

Ведомство также утверждает, что газета распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ, выступала против спецоперации и распространяла сообщения и материалы иноагентов.

* Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.

** Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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