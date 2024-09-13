Рабочие компании Boeing вышли на первую забастовку с 2008 года

Более 30 тыс. сотрудников компании Boeing в Сиэтле и Портленде вышли на первую забастовку с 2008 года, сообщает Би-би-си. Бойкот стал результатом неудавшихся переговоров об улучшении условий труда между членами профсоюза и представителями авиакомпании.
Предварительное соглашение сторон включало повышение зарплат на 25% в течение четырех лет, бонусные выплаты в размере 3000 долларов, дополнительные гарантии занятости и годовой оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
Однако почти 95% сотрудников отказались от предложения руководства. С 13 сентября они остановили работу на заводах, где производится самый продаваемый самолет компании Boeing 737 MAX.
Как отмечает TD Cowen, за предстоящие 50 дней забастовки корпорация потеряет минимум 3 млрд долларов. В прошлый раз работники Boeing протестовали в 2008 году, остановив работу на 52 дня.