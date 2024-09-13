Рабочие компании Boeing вышли на первую забастовку с 2008 года

Более 30 тыс. сотрудников компании Boeing в Сиэтле и Портленде вышли на первую забастовку с 2008 года, сообщает Би-би-си. Бойкот стал результатом неудавшихся переговоров об улучшении условий труда между членами профсоюза и представителями авиакомпании.