Жуткий трейлер хоррора «Жребий» по роману Стивена Кинга

В сети появился долгожданный трейлер «Жребия» — новой экранизации романа Стивена Кинга 1975 года. Премьера фильма состоится 3 октября.
Сюжет рассказывает о писателе Бене Мирсе, которого тянет вернуться в родной город под названием Жребий Салема. Он хочет написать роман ужасов по событиям, которые однажды пережил в местном заброшенном доме.
В это же время в город прибывает древний вампир Курт Барлоу, который начинает похищать местных жителей, превращая их в вампиров.
В фильме снялись Льюис Пуллман, Уилльям Сэдлер, Макензи Ли, Билл Кэмп, Элфри Вудард и Спенсер Трит Кларк. Режиссером стал Гэри Доберман, известный по третьей части «Проклятия Аннабель».
Лента была снята еще в 2021 году, но затем новостей о ней не было. СМИ писали, что Warner Bros. собирается отказаться от фильма, но затем стало известно, что его выход состоится на стриминге Max.
Это уже третья экранизация романа Кинга. До этого выходили «Салемские вампиры» 1979 года и «Участь Салема» 2004-го. Первую версию снял Тоуб Хупер, режиссер «Техасской резни бензопилой» и «Полтергейста», а вторую — Микаэль Саломон («Там», «Братья по оружию»).