Жуткий трейлер хоррора «Жребий» по роману Стивена Кинга

В сети появился долгожданный трейлер «Жребия» — новой экранизации романа Стивена Кинга 1975 года. Премьера фильма состоится 3 октября.

Сюжет рассказывает о писателе Бене Мирсе, которого тянет вернуться в родной город под названием Жребий Салема. Он хочет написать роман ужасов по событиям, которые однажды пережил в местном заброшенном доме.

В это же время в город прибывает древний вампир Курт Барлоу, который начинает похищать местных жителей, превращая их в вампиров.

В фильме снялись Льюис Пуллман, Уилльям Сэдлер, Макензи Ли, Билл Кэмп, Элфри Вудард и Спенсер Трит Кларк. Режиссером стал Гэри Доберман, известный по третьей части «Проклятия Аннабель».

Лента была снята еще в 2021 году, но затем новостей о ней не было. СМИ писали, что Warner Bros. собирается отказаться от фильма, но затем стало известно, что его выход состоится на стриминге Max.